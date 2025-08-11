Более 900 многодетных семей были обеспечены земельными участками в Подмосковье с начала 2025 года

В Подмосковье с начала этого года бесплатные земельные участки были выделены 928 многодетным семьям. Об оказании меры поддержки рассказали в Министерстве имущественных отношений Московской области.

Больше всего участков получили жители в Жуковском, Домодедово и Электростали — 137, 123 и 80 соответственно.

В целом с 2011 года на учет по предоставлению земли встали более 60,3 тыс. семей. Участками обеспечили свыше 38,4 тыс. С 2024 года семьи могут оформить вместо земли выплату в размере 400 тыс. руб.

«Желающих много, за счет этой новой меры сократилась и очередь — на сегодняшний день состоят на учете 15 294 семьи», - рассказал глава министерства Тихон Фирсов.

С момента введения новой меры поддержки выплату получили 6,4 тыс. семей, в том числе около 2,5 тыс. семей — в этом году.

В регионе уже было сформировано 3,6 тыс. участков. Продолжается формирование 2,3 тыс. Это позволит обеспечить землей еще около 6 тыс. семей.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о мероприятиях, приуроченных к празднованию Дня семьи, любви и верности.