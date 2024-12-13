Более 900 объектов теплоснабжения модернизируют в Подмосковье по программе развития инженерной инфраструктуры

Девятьсот девяносто два объекта теплоснабжения планируется модернизировать в Подмосковье в рамках программы развития инженерной инфраструктуры, передает Московская областная Дума.

На проведение работ направят более 93 миллиардов рублей. В числе объектов — 344 котельные. Также будут построены и реконструированы инженерные сети.

В этом году в регионе работы ведутся на 165 краткосрочных объектах. Сдать их планируется до конца года. На модернизацию направлено 12 миллиардов рублей.

В парламенте региона также рассказали об объектах водоснабжения. В 2024 году в области открыли 32 таких объекта. Еще 31 планируется открыть до конца года.