Более четырех тысяч литров контрафактного алкоголя изъяли в Подольске

Более четырех тысяч литров контрафактной алкогольной продукции изъяли в Подольске. Спиртное было обнаружено в деревне Сергеевка, сообщили в ГУ МВД России по Московской области.

Правоохранители осмотрели земельный участок, расположенный в деревне. В гараже и хозяйственной пристройке были найдены канистры и бутылки с алкоголем. Маркировки на емкостях не было.

Общий объем обнаруженной контрафактной продукции крепостью от 36% до 89% превысил четыре тысячи литров. Общая стоимость спиртного составила более 1,6 миллиона рублей.

По подозрению в незаконном хранении и сбыте немаркированного алкоголя задержали местного жителя в возрасте 52 лет. Мужчина хранил спиртное с целью сбыта. На него завели уголовное дело. Сейчас злоумышленник под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.