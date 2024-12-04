Более четырех тысяч неправильно припаркованных авто эвакуировали в Подмосковье за неделю

На прошлой неделе в Подмосковье эвакуировали чуть более четырех тысяч автомобилей, которые были припаркованы с нарушениями правил остановки и стоянки, этот показатель на четыре машины превысил данные предыдущей недели. Об этом сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области со ссылкой на областной Центр безопасности дорожного движения.

Наибольшее число нарушений выявили в Ленинском округе, Красногорске, Мытищах, Химках и Балашихе. В ведомстве призвали водителей соблюдать правила парковки и не препятствовать проезду экстренных служб и других участников дорожного движения. Узнать о местонахождении эвакуированного транспорта можно на сайте.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что движение по участку трассы М-5 открыли в Люберцах.