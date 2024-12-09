Более четырехсот жителей Подмосковья переселили из аварийного жилья за неделю
Фото: [Пресс-служба администрации г.о. Можайск]
На прошлой неделе в Подмосковье из аварийного жилья расселили 412 человек, работы прошли в 23 округах в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда». Об этом сообщает Министерство строительного комплекса Московской области.
«Гражданам предоставлены жилые помещения в домах-новостройках, выплачена выкупная стоимость, предоставлены сертификаты, приобретены квартиры на вторичном рынке», — уточнили в сообщении.
В общей сложности за этот период удалось расселить 178 жилых помещений общей площадью более 6,6 тысячи квадратных метров. Работы прошли в Волоколамском округе, Воскресенске, Дмитровском, Зарайске и других муниципалитетах.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что в регионе восстановили права всех обманутых дольщиков.