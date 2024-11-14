Более десяти тысяч заявлений на присвоение спортивных разрядов оформили в Московской области
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С начала 2024 года онлайн-услугой, позволяющей присвоить спортивный разряд, в Подмосковье воспользовались более 10 тысяч раз. Об этом сообщает Министерство государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.
Данная услуга размещена на региональном портале госуслуг в разделе «Культура, спорт и туризм» — «Квалификация специалистов». Она доступна для областных спортивных федераций, которые представляют интересы спортсмена, претендующего на присвоение спортивного разряда «Кандидат в мастера спорта» или «Первый спортивный разряд». Ее предоставляют бесплатно.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что цифровизация сокращает время реагирования.