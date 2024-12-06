Более десяти тысяч жителей Подмосковья узнали о состоянии родственника в больнице по номеру 122

С начала 2024 года о состоянии родственников, которые проходят лечение в одной из подмосковных больниц, по номеру 122 узнали почти 12 тысяч человек. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Московской области.

«Для удобства жителей, чтобы сэкономить свое время и не тратить его на поездку до медучреждения, уточнить состояние родственника можно по номеру 122. После звонка с вами свяжется лечащий врач или сотрудник медучреждения, который даст ответы на волнующие вопросы», — рассказал министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.

В ведомстве уточнили, что по телефону можно узнать информацию о состоянии совершеннолетних пациентов. Проект реализуется в 49 больница региона, МОНИКИ имени М. Ф. Владимирского, МОНИИАГ, областном онкодиспансере и госпитале ветеранов войн.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что многопрофильную поликлинику возведут в Ногинске в следующем году.