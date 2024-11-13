Более двадцати жилых домов поставили на кадастр в Подмосковье за октябрь

В октябре 2024 года Управление Росреестра по Подмосковья поставило на государственный кадастровый учет 21 многоквартирный дом, в общей сложности они рассчитаны более чем на 7,1 тысячи квартир. Об этом сообщает Министерство имущественных отношений Московской области.

Так, пять домов поставили на кадастр в Красногорске, четыре — в Одинцово, по два — в Ленинском округе, Солнечногорске и Химках, по одному — в Сергиево-Посадском, Можайском, Люберцах, Балашихе, Коломне и Клину. Это позволит обеспечить жильем порядка восьми тысяч семей.