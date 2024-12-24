Более двух тысяч детей посетили елки от подмосковного отделения профсоюза работников здравоохранения
Фото: [Московская областная организация профсоюза работников здравоохранения РФ]
Свыше двух тысяч детей посетили новогодние елки от подмосковного отделения профсоюза работников здравоохранения, передает Министерство здравоохранения Московской области.
Мероприятие провели в Российской академии наук. Они собрали свыше двух тысяч гостей, включая детей из Курска.
Как отметила председатель подмосковного комитета Нина Суслонова, для ребят была организована анимационная программа с участием сказочных персонажей и представление «Морозко».
В рамках праздника всем детям вручили сладкие подарки. Следующая елка состоится в эту пятницу.