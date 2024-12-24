Более двух тысяч детей посетили елки от подмосковного отделения профсоюза работников здравоохранения

Свыше двух тысяч детей посетили новогодние елки от подмосковного отделения профсоюза работников здравоохранения, передает Министерство здравоохранения Московской области.

Мероприятие провели в Российской академии наук. Они собрали свыше двух тысяч гостей, включая детей из Курска.

Как отметила председатель подмосковного комитета Нина Суслонова, для ребят была организована анимационная программа с участием сказочных персонажей и представление «Морозко».

В рамках праздника всем детям вручили сладкие подарки. Следующая елка состоится в эту пятницу.