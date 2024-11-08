Более двухсот предметов забыли пассажиры в поездах ЦППК с начала осени

Свыше двухсот предметов забыли пассажиры в поездках АО «Центральная ППК» с начала сентября, передает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области со ссылкой на пресс-службу организации.

За первый осенний месяц в электричках было забыто восемьдесят девять вещей, в октябре — девяносто семь. С начала текущего месяца пассажиры забыли уже пятнадцать предметов.

В большинстве случаев люди оставляли сумки, рюкзаки и пакеты, а также телефоны, наушники и зарядные устройства. В числе самых необычных находок — палка с игрушечной лошадиной головой, банка консервированных помидоров объемом в три литра и мотоциклетный шлем.