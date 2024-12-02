Более двухсот специалистов начали работать в Подмосковье в рамках программ «Земский доктор» и «Земский фельдшер»

С начала 2024 года в Подмосковье в рамках программ «Земский доктор» и «Земский фельдшер» начали работать 230 специалистов. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Московской области.

«В Московской области действует широкий перечень мер соцподдержки. Благодаря программам «Земский доктор» и «Земский фельдшер», мы не только поддерживаем специалистов, трудоустраивающихся работать в сельскую местность, но и развиваем первичное звено в отдаленных территориях», — сказал министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.

В рамках программ «Земский доктор» и «Земский фельдшер» медицинским работникам выплачивают единовременную денежную выплату в размере до 1,5 миллиона и 750 тысяч рублей соответственно. Наибольшее число специалистов удалось трудоустроить в Одинцовскую, Щелковскую, Зарайскую, Можайскую и Шаховскую больницы. Узнать подробнее об условиях участия можно здесь.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что многопрофильную поликлинику возведут в Ногинске в следующем году.