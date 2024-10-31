Более двухсот специалистов начали работать в Подмосковье в рамках программ «Земский доктор» и «Земский фельдшер»

С начала 2024 года в подмосковные медучреждения по программам «Земский доктор» и «Земский фельдшер», которые реализуются в Подмосковье для привлечения кадров в сельские территории, трудоустроились более 220 специалистов. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Московской области.

«В регионе для медработников доступен широкий перечень мер поддержки.Наши программы «Земский доктор» и «Земский фельдшер» призваны поддержать специалистов, которые устраиваются работать в сельскую местность, где для нас важно продолжать развивать первичное звено здравоохранения», — рассказала вице-губернатор Московской области Людмила Болатаева.

По ее словам, в общей сложности в этом году по данным программам планируют привлечь почти 240 медработников. В ведомстве уточнили, что они смогут получить единовременную денежную выплату в размере до 1,5 миллиона и 750 тысяч рублей. Узнать подробности можно здесь.

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