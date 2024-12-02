Более двухсот жилых гнезд белого аиста выявили бердвотчеры Подмосковья

Двести двадцать три жилых гнезда белого аиста выявили подмосковные любители наблюдать за птицами, передает Министерство экологии и природопользования Московской области.

Гнездовья посчитали в рамках проекта «Белый аист в Московской области», который реализовали по программе «Птицы Москвы и Подмосковья». Она объединяет любителей птиц при Зоологическом музее Московского университета.

В большинстве выявленных гнездовий пары краснокнижных птиц выводили потомство — от двух до пяти птенцов. Больше всего гнезд нашли в Можайске — 69. По 47 гнезд обнаружили в Волоколамске и Лотошино.

Подробная информация об участии в проекте представлена на этом сайте.