Более двухсот жилых гнезд белого аиста выявили бердвотчеры Подмосковья
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Двести двадцать три жилых гнезда белого аиста выявили подмосковные любители наблюдать за птицами, передает Министерство экологии и природопользования Московской области.
Гнездовья посчитали в рамках проекта «Белый аист в Московской области», который реализовали по программе «Птицы Москвы и Подмосковья». Она объединяет любителей птиц при Зоологическом музее Московского университета.
В большинстве выявленных гнездовий пары краснокнижных птиц выводили потомство — от двух до пяти птенцов. Больше всего гнезд нашли в Можайске — 69. По 47 гнезд обнаружили в Волоколамске и Лотошино.
Подробная информация об участии в проекте представлена на этом сайте.