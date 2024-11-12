Более килограмма наркотиков нашли в автомобиле мужчины в Кашире

Свыше килограмма наркотиков нашли сотрудники полиции в автомобиле мужчины в подмосковной Кашире, передает ГУ МВД России по Московской области.

На 111-м километре трассы М-4 «Дон» правоохранители остановили легковой автомобиль. Пассажир заметно нервничал, и сотрудники полиции провели досмотр. В результате в барсетке мужчины был найден сверток, обмотанный скотчем. Внутри находилось около килограмма наркотиков.

Мужчину задержали. Он рассказал, что забрал наркотики в Пушкино и вез в Воронеж, чтобы спрятать в тайнике. На злоумышленника завели уголовное дело. Сейчас он под стражей.