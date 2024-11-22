Более килограмма наркотиков обнаружили у двоих иностранцев в Шаховской

Более одного килограмма наркотиков нашли сотрудники полиции у двоих уроженцев ближнего зарубежья в Шаховской, передает ГУ МВД России по Московской области.

Правоохранители задержали двоих иностранцев по подозрению в незаконном обороте наркотиков. В ходе досмотра у них обнаружили полимерный сверток с порошком, который оказался наркотическим веществом.

Как признались задержанные, наркотики планировалось доставить из Подмосковья в столицу.

На мужчин завели уголовное дело. Оба были заключены под стражу.