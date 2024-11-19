Более пяти тысяч заявок на регистрацию недвижимости по дачной амнистии поступило в БТИ Подмосковья с января

Около 5,3 тысячи заявок на регистрацию объектов недвижимости по дачной амнистии поступило в БТИ Подмосковья с начала года, передает Министерство имущественных отношений Московской области.

В ведомстве отметили, что специалисты «горячей линии» учреждения проконсультировали по данному вопросу почти 74 тысячи человек.

В целом в регионе с начала текущего года на учет поставили более 77 тысяч объектов недвижимости.

В подмосковном БТИ в рамках дачной амнистии можно получить комплексную услугу «под ключ». Для этого потребуется только доверенность на сотрудника учреждения.