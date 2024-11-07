Более пятидесяти тысяч жителей Подмосковья стали донорами в этом году

С начала 2024 года донорами крови и ее компонентов в Подмосковье стали почти 54 тысячи человек, что на три тысячи больше, чем в прошлом году. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Московской области.

«В Подмосковье растет количество людей, сдающих кровь и ее компоненты. <…> Важно отметить, что большая часть людей сдает кровь на безвозмездной основе», — сказал и. о. министра здравоохранения Московской области Максим Максимов.

Сдать кровь можно в учреждениях службы крови и на выездных донорских акциях. Ее будут использовать для помощи людям с серьезными травмами, ожогами, онкологическими заболеваниями и не только. Узнать подробнее о донорстве можно здесь.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что многопрофильную поликлинику возведут в Ногинске в следующем году.