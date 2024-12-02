Более шести тысяч нарушений выявили в лесах Подмосковья с начала года, передает Комитет лесного хозяйства Московской области. Всего с января лесная охрана провела свыше 65 тысяч проверочных мероприятий.

«Во время патрулирований было выявлено 6 024 нарушения, за которые предусмотрена административная и уголовная ответственность», - рассказал председатель комитета Евгений Агулов.

Больше всего нарушений выявили в Волоколамском лесничестве — 946. На втором месте антирейтинга Истринское лесничество, где зафиксировали 670 нарушений. На третьем — Подольское с показателем 379 нарушений.

В большинстве случаев нарушители не соблюдали правила пожарной безопасности — в 2,8 тысячи случаев.

По итогам проверок было составлено 3,4 тысячи протоколов об административных правонарушениях.