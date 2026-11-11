МИД РФ: иностранные военные на Украине станут законными целями для армии

Евросоюз официально пересек новую черту в украинском конфликте, впервые решив разместить свою военную миссию по обучению солдат непосредственно на территории Украины. Этот шаг, зафиксированный в заявлении Совета ЕС от 10 ноября 2026 года, переводит Брюссель из статуса экономического партнера в статус прямого военно-политического участника событий. В теме разбирался ОТР , а военный эксперт Юрий Кнутов в беседе с телеканалом подчеркнул, что отправка военных миссий присуща исключительно военным блокам.

По его словам, открытие миссии означает открытое военное присутствие на территории Украины, что является беспрецедентным шагом, призванным дестабилизировать обстановку. Тайминг этого решения выглядит неслучайным: заявление появилось накануне первого дня серии трехсторонних переговоров Москвы, Киева и Вашингтона в Абу-Даби. Как отметил эксперт, европейцев снова не включили в состав переговорщиков, и теперь они начинают открыто вредить.

Заявление об отправке миссии — это один из тех шагов, который призван усилить дестабилизацию, ухудшить переговорные позиции сторон, в первую очередь Украины, и тем самым создать больше препятствий для возможности договориться между двумя сторонами, — выразил уверенность Кнутов.

Юридически Брюссель оформил это как расширение мандата уже существующей программы EUMAM Ukraine, которая действует с октября 2022 года. Совет ЕС продлил ее полномочия до 15 ноября 2028 года и выделил на этот период почти 300 миллионов евро. Ранее обучение украинских военных происходило на Явровском полигоне во Львовской области и на других базах в странах Европы, где в 2024 году ВС РФ уже поражали инфраструктуру. Там присутствовали инструкторы из Польши, Франции, Великобритании, Германии и стран Прибалтики, однако официально это не признавалось прямым участием в боевых действиях. Теперь же Евросоюз хочет сделать процесс отправки военных официальным.

Москва неоднократно указывала на недопустимость присутствия иностранных военных на территории Украины. В феврале 2026 года МИД РФ заявил, что размещение любых западных военных подразделений, объектов и инфраструктуры будет расцениваться как прямая угроза безопасности России и иностранное вмешательство. Любые такие контингенты станут законными целями для Вооруженных сил РФ. По мнению Юрия Кнутова, новая миссия ЕС должна попасть в эту категорию, так как на порядок увеличивает эскалацию вмешательства Запада и создает крайне сложные условия для мирного диалога. Согласно официальным данным Совета ЕС, с момента создания миссии в 2022 году в ее рамках уже прошли подготовку более 100 тыс. украинских военнослужащих.

Ранее политолог Баширов заявил, что переговоры в Абу-Даби дают шанс на новую систему безопасности.