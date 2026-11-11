Эксперты пояснили, почему 11 ноября рынок акций замер в ожидании и какие события могут его встряхнуть

Аналитики «БКС Мир инвестиций» Юлия Голдина и Василий Буянов оценили, чего ждать от торгов, запланированных на среду, 11 ноября, сообщили Финансы Mail.

По данным экспертов, главный фактор — переговорный процесс: в Абу-Даби идет второй день трехсторонних консультаций, а вечером российская делегация планирует пресс-подход по итогам. Любые заявления о ходе дискуссий, по мнению специалистов, способны заметно повлиять на котировки. Еще один триггер — вечерняя публикация недельных данных по инфляции: рынок будет читать их через призму дальнейших решений регулятора по ключевой ставке.

По информации экспертов, среди корпоративных событий внимание привлечет отчет Сбера по РСБУ за 10 месяцев. Кроме того, завтра глава ЦБ выступит в Госдуме и изложит подходы к денежно-кредитной политике на 2027–2029 годы. На фоне такой насыщенной повестки торги, вероятно, пройдут в режиме осторожного ожидания, а ярко выраженного движения в одну сторону может и не быть.

Ранее аналитик Иконников рассказал, что доллар может опуститься до ₽75, а зимой вернуться к ₽85.

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