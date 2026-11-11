В Пушкине взяли на контроль установление причин возгорания в зоогостинице

Пушкинская городская прокуратура проконтролирует установление причин возгорания в зоогостинице, информация о пожаре в нежилом помещении в деревне Левково поступила утром в среду, 11 ноября. Об этом сообщает Прокуратура Московской области.

Пожарные подразделения зафиксировали возгорание в зоогостинице, которая расположена на втором этаже здания. Его удалось локализовать на площади 225 кв. м, животные эвакуированы.

Городская прокуратура взяла на контроль ход и результаты процессуальной проверки по данному факту. Выводы о причинах возгорания будут сделаны по результатам осмотра места происшествия и пожарно-технической экспертизы.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье за семь месяцев зафиксировали более 36,7 тыс. преступлений.