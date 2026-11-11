В Черноголовке на 70% достроили первый каменный храм

В Черноголовке возводят первый в городе каменный храм, воскресенская церковь сможет одновременно принимать 280 прихожан - здание готово на 70%, завершить строительство планируют в 2027 году. Об этом сообщает Главное управление государственного строительного надзора Московской области.

В Черноголовке действует небольшая деревянная церковь при больнице, однако, в праздничные дни она не вмещает всех желающих. В ноябре 2024 года там освятили закладной камень будущей церкви, ее возводят на Центральной улице. Его площадь составит около 421 кв. м, в храмовый комплекс войдет хозяйственный корпус.

Теперь рабочие занимаются отделкой помещений, прокладывают внутренние инженерные сети и выполняют фасадные работы. Инспекторы ведомства проверили ход возведения объекта. Застройщиком выступает православный приход Воскресенского храма Черноголовки Балашихинской епархии Русской православной церкви.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о благоустройстве Центрального парка в Щелкове.