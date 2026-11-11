Ожог глаз кварцем: врач назвала главные ошибки при лечении

Обычный поход в салон красоты в Нижневартовске едва не стоил 28-летней Ксении зрения, превратив стандартную процедуру пирсинга ушей в ожоговую травму. Виновником инцидента стала кварцевая лампа, которая продолжала работать прямо во время сеанса. Сначала девушка не почувствовала ровным счетом ничего, однако уже через несколько часов ее накрыло невыносимое жжение. Врачи диагностировали тяжелый ожог поверхности глаз, и теперь эксперты разбираются, насколько коварен этот прибор.

Как объяснила в беседе с «Вечерней Москвой» доктор медицинских наук, хирург Марият Мухина, подобные трагедии происходят из-за грубого нарушения правил эксплуатации. Существуют открытые лампы для дезинфекции пустых помещений и закрытые рециркуляторы в пластиковых футлярах, которые можно не выключать при людях. В случае с Ксенией бактерицидный УФ-С облучатель открытого типа остался включенным по халатности мастера. За одну минуту взгляда на работающий аппарат глаза получили дозу коротковолнового ультрафиолета, сопоставимую с воздействием электросварки без защитной маски.

По ее словам, коварство кварцевой лампы заключается в ее механизме: излучая фотоны в диапазоне 205–280 нм, она буквально разрывает ДНК микроорганизмов, но точно так же убивает и живые клетки роговицы человека. Главная ловушка кроется в анатомии — в роговой оболочке глаза нет болевых рецепторов, реагирующих на этот спектр, поэтому пострадавший не чувствует боли непосредственно в кабинете, а закрытые веки или обычные очки практически не спасают от проникновения лучей. Повреждения накапливаются в латентном периоде от двух до десяти часов, после чего слущивание эпителия обнажает нервные сплетения. Возникает классическая «снежная слепота»: невыносимая боль, ощущение песка, блефароспазм, при котором невозможно открыть глаза, и светобоязнь. Поверхностный отек тканей создает перед взглядом мутную пелену. Хотя ослепнуть навсегда от одной минуты прямого воздействия маловероятно, для этого требуется глубокое поражение стромы или присоединение инфекции. Если же боль, покраснение и падение остроты зрения сохраняются дольше недели, риск возникновения бельма и необратимой потери зрения становится критическим.

Медик отметила, что клинический исход напрямую зависит от того, насколько грамотно оказана первая помощь, ведь обожженная поверхность глаза работает как открытая рана. Для восстановления эпителия в течение 24–72 часов офтальмологи назначают специальные заживляющие препараты, антисептики для защиты от бактерий и нестероидные противовоспалительные средства. При сильном болевом синдроме применяются анальгетики и капли для расширения зрачка, а пациенту показан строгий покой в темной комнате. Однако эффективность лечения можно свести на нет неправильными действиями: категорически запрещено капать сосудосуживающие препараты, использовать народные средства вроде чая или алоэ, промывать глаза проточной водой и применять местные анестетики, которые тормозят заживление и могут окончательно разрушить поврежденный эпителий.

Ранее эксперт Коленкина заявила, что фитолампы для рассады могут быть опасны для человека.