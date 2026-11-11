Гипогликемия: 5–7% вызовов скорой в Рязани связаны с сахарным диабетом

Пятнадцать раз в сутки — с такой пугающей регулярностью в трубке диспетчера Рязанской областной станции скорой помощи звучит сигнал о помощи от людей с сахарным диабетом. Эти 15 вызовов, составляющие 5–7% от всего потока обращений, назвал лишь верхушкой айсберга заместитель главного врача по медицинской части Наталия Шлычкова. Об этом сообщает издание 7info .

Сегодня, 14 ноября, во Всемирный день борьбы с диабетом, медики решили вынести на поверхность самую острую ситуацию, где цена ошибки измеряется минутами, — резкое падение сахара в крови, или гипогликемию.

Глюкоза — это единственное топливо, на котором работает наш мозг, и он категорически отказывается ждать. Когда инсулин не справляется со своей задачей и сахар падает, организм мгновенно включает внутреннюю сигнализацию. В кровь выбрасывается адреналин, пытаясь экстренно спасти хозяина, и тело начинает бить крупная дрожь, прошибает холодный пот, накатывает внезапный зверский голод и панический страх. Если этот момент упущен, счет идет на секунды: к физиологии подключается неврология — мир начинает плыть перед глазами, координация отказывает, речь становится невнятной, человек буквально теряется в собственной квартире. Дальше сценарий становится необратимым: потеря сознания, судороги и гипогликемическая кома, которая без экстренного врачебного вмешательства способна закончиться смертью.

Эта инструкция занимает полминуты чтения, но может спасти чью-то жизнь в любой день. Если приступ застал человека в сознании, ему нужно немедленно дать 15–20 граммов быстрых углеводов. Подойдет абсолютно любой источник: сахар, лучше размешанный в воде, специальный гель, фруктовый сок, обычный лимонад, мед или варенье. Как только уровень глюкозы придет в норму и симптомы отступят, необходимо полноценно поесть — это восстановит истощенные запасы гликогена и не позволит приступу вернуться через час. Но если человек уже лежит без сознания, любые попытки влить в него жидкость или положить еду в рот смертельно опасны — он просто захлебнется. В этой точке алгоритм один: немедленно вызывать скорую помощь.

Ранее сообщалось, что диспетчеры скорой помощи начнут оценивать пациентов по чек-листу с 2027 года.