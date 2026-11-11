В Подмосковье погасили задолженность перед молодежной общественной организацией

Прокуратура Московской области завершила проверку по обращению руководителя регионального отделения молодежной общероссийской общественной организации о нарушении финансовых обязательств со стороны администрации оздоровительного комплекса, расположенного в Одинцовском округе. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

По данным ведомства, между сторонами был заключен контракт на оказание услуг по подбору персонала, по условиям которого заказчик обязан был произвести оплату в течение семи дней с момента подписания акта сдачи-приема выполненных работ. Однако оздоровительный комплекс не произвел оплату на сумму свыше 633 тыс. рублей.

Одинцовская городская прокуратура внесла в адрес руководителя учреждения представление. В отношении должностного лица пансионата было вынесено постановление о возбуждении дела об административном правонарушении по ч. 7 ст. 7.30.4 КоАП РФ (нарушение установленного законодательством Российской Федерации в сфере закупок отдельными видами юридических лиц срока оплаты товаров, работ, услуг по договору). В результате задолженность была погашена в полном объеме.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье за семь месяцев зафиксировали более 36,7 тыс. преступлений.