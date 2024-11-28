Более шести тысяч водителей прошли аттестацию на знание правил работы такси в Подмосковье

Более 6,3 тысячи водителей такси в Московском регионе прошли добровольную аттестацию, в рамках которой проверялись знания правил работы в такси, расположения объектов инфраструктуры и порядка действий в чрезвычайных ситуациях. Об этом сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

В ведомстве уточнили, что успешно справиться с тестированием смогли примерно 75% водителей. После этого они получили отметку об аттестации.

«Рекомендуем пройти экзамен заранее, без спешки: с 1 марта 2025 года процедура станет обязательной. <…> Водители, не прошедшие обязательное тестирование, будут отключены от заказов», — уточнили в сообщении.

Перед тестированием водители должны пройти бесплатное обучение на специальной платформе по ссылке.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что движение по участку трассы М-5 открыли в Люберцах.