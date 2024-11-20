Более ста аппаратов ЭКГ закупили в подмосковные больницы

С начала 2024 года в подмосковные больницы поступило почти 150 аппаратов для проведения электрокардиографии (ЭКГ), его закупили в рамках нацпроекта «Здравоохранение» по поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Московской области.

«Благодаря поступлению новых аппаратов ЭКГ, мы сможем повысить качество и доступность исследований сердечно-сосудистых заболеваний», — сказал и. о. министра здравоохранения Московской области Максим Забелин.

Новую технику поставили в 34 больницы. Среди них — Балашихинская, Жуковская, Красногорская и другие. На исследования будут направлять лечащий врач.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что многопрофильную поликлинику возведут в Ногинске в следующем году.