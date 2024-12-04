Более ста аукционов по земельно-имущественным торгам провели в Подмосковье за неделю

На прошлой неделе в Подмосковье провели 136 аукционов по земельно-имущественным торгам. Об этом сообщает Комитет по конкурентной политике Московской области.

В общей сложности участниками торгов стали 410 человек.

«Среднее количество участников на конкурентных процедурах составило 3,3 человек на лот», — говорится в сообщении.

Напомним, что в регионе функционирует Единый портал торгов ЕАСУЗ. Там пользователи могут найти более подробную информацию о тех объектах, которые были выставлены на торги в Подмосковье.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что цифровизация сокращает время реагирования.