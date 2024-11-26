Более ста искусственных неровностей обустроили в Московской области

Дорожные службы Подмосковья обустроили 125 искусственных неровностей на региональных дорогах, работы прошли в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги». Об этом сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

«Специалисты Мосавтодора обустроили резинокордовые и асфальтобетонные искусственных неровности на 75 участках региональных дорог у пешеходных переходов, чтобы принудительно снизить скоростной режим вблизи образовательных учреждений и других мест притяжения пешеходов, а также в аварийно-опасных местах, где водители регулярно превышают скорость», — рассказал заместитель председателя правительства Московской области — министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Алексей Гержик.

По его словам, до конца 2024 года специалисты обустроят еще 25 искусственных неровностей. Работы проводятся в целях обеспечения безопасности дорожного движения. Наибольший объем выполнили в Воскресенске и Раменском.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что движение по участку трассы М-5 открыли в Люберцах.