Более ста миллионов рублей направили в Подмосковье на выплату семьям с новорожденными

В сентябре 2024 года семьям Подмосковья выплатили более 100 миллионов рублей на выплату в связи с рождением ребенка. Об этом сообщает Министерство социального развития Московской области.

Всего с начала года выплату получили родители 45 тысяч детей в размере более 900 миллионов рублей. Ее предоставляют в рамках национального проекта «Демография». Вместо выплаты в размере 20 тысяч рублей семьи также могут получить подарочную коробку с вещами для малыша. Вице-губернатор Московской области Людмила Болатаева добавила, что чаще всего родители выбирают денежные средства, так как они помогают в первые месяцы после появления ребенка, когда расходы семьи значительно увеличиваются.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что цифровизация сокращает время реагирования.