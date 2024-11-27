Более ста объектов выставили на земельно-имущественные торги в Подмосковье за неделю

Фото: [ Земельный участок в г. о. Воскресенск/Пресс-служба Комитета по конкурентной политике МО ]

На прошлой неделе в Подмосковье на земельно-имущественные торги выставили 130 объектов. Об этом сообщает Комитет по конкурентной политике Московской области.

Среди них оказались 100 земельных участков в аренду, 22 — на продажу, два нежилых помещения в аренду, еще пять — на продажу, а также один объект водопользования. Так, например, в Воскресенске можно арендовать участок для ведения личного подсобного хозяйства в деревне Городище сроком на 20 лет. Стартовая цена составляет 146 929,66 рублей в год.

Напомним, что все торги в Подмосковье проводятся в электронной форме. Выбрать объект можно на интерактивной карте Единого портала торгов региона.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что цифровизация сокращает время реагирования.