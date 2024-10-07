Более тридцати детсадов открыли после строительства и капремонта в Подмосковье с начала года

Тридцать один детский сад был построен и капитально отремонтирован в Подмосковье с начала текущего года. Об этом рассказали в Московской областной Думе.

В числе открытых учреждений десять новых и 21 отремонтированное. Еще два детсада будут обновлены до конца года. На эти цели из областного бюджета выделили более десяти миллиардов рублей.

К примеру, в Балашихе открыли три новых детсада и отремонтировали один работающий. Среди них — садик «Улыбка» в Железнодорожном. Он был построен в 1968 году и нуждался в капремонте. На проведение работ выделили более 233 миллионов рублей. В результате было обновлено все кроме стен и фундамента. Теперь здесь могут заниматься более двухсот детей.