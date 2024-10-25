Более тысячи детей пролечились в стационаре Детского центра имени Рошаля

В стационаре Детского клинического центра имени Рошаля с момента открытия оказали помощь более чем тысяче детей. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения Московской области.

Сейчас в учреждении открыто 26 отделений, которые рассчитаны на четыре с половиной сотни коек. Для оказания помощи используется самое современное оборудование — более девяти тысяч единиц.

В центре проводят сложные хирургические операции. Большинство из них проводят малоинвазивным способом. В результате пациенты быстрее восстанавливаются.