Более тысячи исследований проб кормов для животных провели в Подмосковье за три месяца

Более тысячи исследований проб кормов для животных было проведено в регионе за третий квартал текущего года, передает Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

В частности, специалисты государственных ветлабораторий проверяли качество соломы, сена, силоса, сенажа и пшеницы для коров, лошадей, овец и других сельскохозяйственных животных.

Всего за указанный период ветеринары проверили 213 проб. Корма проверяли на наличие бактерий, токсинов и химикатов.