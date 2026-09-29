Более 12 часов без связи: четверо туристов оказались заперты в пещере Крыма

ТАСС: четверо туристов в Красной пещере Крыма не выходят на связь

Общество

Четверо туристов, оказавшихся заблокированными в Красной пещере в Крыму из-за подъема уровня воды, не выходят на связь более 12 часов. Пещера оказалась подтоплена, сообщает ТАСС.

Что произошло в пещере

По данным следствия, группа самостоятельно отправилась в Красную пещеру. Из-за повышения уровня подземной реки туристы оказались отрезаны от выхода и не могут выбраться самостоятельно.

Спасатели прибыли на место и проводят поисково-спасательные работы сразу на двух участках — со стороны Красной и Голубиной пещер.

На месте работают следователи

Обстоятельства происшествия также проверяют сотрудники Следственного комитета и прокуратуры Крыма.

По информации следствия, туристы находятся в подтопленной части пещеры и уже более 12 часов не выходят на связь.

Протяженность пещерной системы

Красные пещеры находятся в горном массиве на территории Симферопольского района Крыма.

Общая протяженность пещерной системы превышает 26 км. Из-за подъема уровня подземной реки отдельные участки могут становиться недоступными для самостоятельного прохождения.

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