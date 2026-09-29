Более 12 часов без связи: четверо туристов оказались заперты в пещере Крыма
ТАСС: четверо туристов в Красной пещере Крыма не выходят на связь
Четверо туристов, оказавшихся заблокированными в Красной пещере в Крыму из-за подъема уровня воды, не выходят на связь более 12 часов. Пещера оказалась подтоплена, сообщает ТАСС.
Что произошло в пещере
По данным следствия, группа самостоятельно отправилась в Красную пещеру. Из-за повышения уровня подземной реки туристы оказались отрезаны от выхода и не могут выбраться самостоятельно.
Спасатели прибыли на место и проводят поисково-спасательные работы сразу на двух участках — со стороны Красной и Голубиной пещер.
На месте работают следователи
Обстоятельства происшествия также проверяют сотрудники Следственного комитета и прокуратуры Крыма.
По информации следствия, туристы находятся в подтопленной части пещеры и уже более 12 часов не выходят на связь.
Протяженность пещерной системы
Красные пещеры находятся в горном массиве на территории Симферопольского района Крыма.
Общая протяженность пещерной системы превышает 26 км. Из-за подъема уровня подземной реки отдельные участки могут становиться недоступными для самостоятельного прохождения.