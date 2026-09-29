В Подмосковье прокуратура помогла взыскать более ₽18,8 млн за незаконную рубку леса

Межрайонная природоохранная прокуратура Подмосковья провела проверку исполнения требований законодательства в области охраны окружающей среды и помогла взыскать более 18,8 млн рублей за незаконную рубку леса. Об этом сообщает прокуратура Московской области.

По данным ведомства, в период с 3 по 17 июля 2023 года 38-летний местный житель осуществил незаконную рубку 222 деревьев различных пород, размер ущерба, причиненного лесному фонду, составил более 18,8 млн рублей.

Прокуратура обратилась в суд исковым заявлением о взыскании с виновного причиненного государству ущерба, суд удовлетворил исковые требования прокуратуры. В отношении виновного лица вынесен обвинительный приговор по ч. 3 ст. 260 УК РФ (незаконная рубка лесных насаждений).

Ранее сообщалось, что в Подмосковье за семь месяцев зафиксировали более 36,7 тыс. преступлений.