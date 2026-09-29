Сушить белье в квартире осенью может быть опасно? Что происходит с воздухом

Осенью, когда на улице становится прохладно, а окна открывают реже, мокрое белье часто сушат прямо в квартире. Само по себе это не представляет опасности, однако большое количество испаряющейся воды способно заметно повысить влажность в помещении. Врач общей практики Елена Костькина рассказала интернет-изданию «Подмосковье сегодня», когда привычная сушка одежды может стать проблемой для здоровья.

«Влажное белье действительно отдает в воздух значительное количество воды. Если комната небольшая, окна закрыты, а вентиляция работает плохо, влажность постепенно повышается. При регулярном повторении такой ситуации на стенах, откосах и других холодных поверхностях может появиться конденсат, а затем и плесень», — объяснила Костькина.

По словам специалиста, повышенная влажность сама по себе не означает, что человек обязательно заболеет. Однако в душном помещении с плохой вентиляцией может становиться тяжелее дышать, а у людей с чувствительными дыхательными путями влажный воздух иногда усиливает ощущение дискомфорта. Отдельная проблема — плесневые грибки, которые могут размножаться при постоянно сырой среде.

«Особенно нежелательно сушить большое количество белья в спальне на ночь. Если одежда мокрая и сохнет несколько часов, лучше обеспечить приток воздуха или перенести сушилку в помещение с хорошей вентиляцией. После сушки влажность должна возвращаться к обычному уровню», — уточнила врач.

Оптимальный вариант — не отказываться от домашней сушки, а контролировать условия. Белье лучше хорошо отжимать, не развешивать слишком плотно и периодически проветривать комнату. Если окна регулярно запотевают, появляется сырой запах или на стенах возникают темные точки, это уже повод проверить вентиляцию и уровень влажности.

«Ориентироваться можно не только на ощущения. Для контроля влажности удобно использовать обычный бытовой гигрометр. Если показатель постоянно остается слишком высоким, проблему нужно решать не за счет отказа от сушки белья, а с помощью проветривания, нормальной работы вентиляции и устранения источников избыточной влаги», — рассказала Костькина.

Промокшие ноги сами по себе не способны вызвать ОРВИ или грипп — для развития инфекции в организм должен попасть вирус. Однако считать переохлаждение совершенно безразличным фактором тоже неправильно: холод вызывает физиологические изменения, которые могут влиять на местную защиту дыхательных путей. Об этом интернет-изданию «Подмосковье сегодня» рассказал врач-терапевт Красногорской клинической больницы Минздрава Московской области Иван Еременко.