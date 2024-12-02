Более тысячи жителей Подмосковья прошли бесплатные онкоскрининги в Центрах амбулаторной онкопомощи

В минувшую субботу бесплатный онкоскрининг в подмосковных Центрах амбулаторной онкопомощи прошли почти 1,3 тысячи человек, у 89 из них врачи выявили патологию, их направили на дообследование. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Московской области.

«Мы постоянно напоминаем о важности своевременного прохождения диагностики. Так, для удобства жителей региона каждую последнюю субботу месяца в областных ЦАОПах проводится День открытых дверей, в ходе которого можно бесплатно проверить свое здоровье», — сказал министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.

В рамках обслуживания женщины могли пройти цитологическое исследование шейки матки, маммографию/УЗИ молочных желез, мужчины — сделать ПСА-тест на рак простаты и не только. Узнать подробнее о работе онкологической службы в регионе можно здесь.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что многопрофильную поликлинику возведут в Ногинске в следующем году.