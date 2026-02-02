Больницам Подмосковья передадут почти 130 новых аппаратов ИВЛ
Фото: [Министерство здравоохранения МО]
В 2026 году в подмосковные больницы закупят почти 130 аппаратов искусственной вентиляции легких, работы пройдут по поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева в рамках нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь». Об этом сообщает Министерство здравоохранения Московской области.
«В этом году продолжим закупать медицинскую технику в наши медорганизации. Так, до конца года в больницы поступят 127 аппаратов искусственной вентиляции легких», — сказал заместитель председателя правительства Московской области — министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.
По его словам, на закупку новой техники направят более 644 млн рублей. Ее получат 24 медицинские организации, включая Зарайскую, Королевскую, Наро-Фоминскую и другие больницы.
