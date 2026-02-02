Больницам Подмосковья передадут почти 130 новых аппаратов ИВЛ

В 2026 году в подмосковные больницы закупят почти 130 аппаратов искусственной вентиляции легких, работы пройдут по поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева в рамках нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь». Об этом сообщает Министерство здравоохранения Московской области.