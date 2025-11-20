Больницам Подмосковья передали 18 единиц оборудования для проведения операций на сосудах — это системы внутрисосудистой визуализации. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения Московской области.

Оборудование передали больницам Жуковского, Люберец, Мытищ, Егорьевска и других округов. На его закупку в Подмосковье было выделено более 430 млн руб.

С помощью таких систем врачи во время операций могут получать высокоточное изображение коронарных артерий и сосудов, а также определять степень их повреждения.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев в рамках областного съезда детских врачей ознакомился с выставкой инновационных технологий в педиатрии.