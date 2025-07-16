Больницам Подмосковья передали новое оборудование для внутрисосудистых вмешательств на артериях сердца

Подмосковные больницы получили новое оборудование для проведения внутрисосудистых вмешательств на сердечных артериях. Об этом рассказали в Министерстве здравоохранения Московской области.

Так, учреждениям передали системы внутрисосудистой оптической когерентной томографии с модулем анализа фракционного резерва коронарного кровотока. С помощью этого оборудования можно проводить оценку сосудов высокой точности.

На закупку техники было направлено более 143 млн руб. Всего было приобретено шесть единиц такого оборудования. Его передали больницам Мытищ, Воскресенска, Сергиева Посада, Люберец, Жуковского, а также в МОНИКИ. Еще 12 систем на 286,7 млн руб. поступят до конца года.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о планах по закупке нового оборудования для перинатальных центров области.