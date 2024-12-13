Больницы Подмосковья получили еще две единицы тяжелого оборудования

Медицинские учреждения Подмосковья получили еще две единицы тяжелого оборудования. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Московской области.

Новую технику получили поликлиника Наро-Фоминской больницы в Селятино и поликлиника Щелковской больницы в Лосино-Петровском. Это флюорограф и маммограф соответственно.

Фото: [ Министерство здравоохранения МО ]

Оборудование было закуплено в рамках нацпроекта по поручению губернатора региона. На эти цели выделили 36 миллионов рублей. Средства были направлены, в том числе, на ремонт кабинетов.

На новом флюорографе планируется проводить до 50 исследований в день, на маммографе — до 20.