Больницы Подмосковья получили еще две единицы тяжелого оборудования
Фото: [Министерство здравоохранения МО]
Медицинские учреждения Подмосковья получили еще две единицы тяжелого оборудования. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Московской области.
Новую технику получили поликлиника Наро-Фоминской больницы в Селятино и поликлиника Щелковской больницы в Лосино-Петровском. Это флюорограф и маммограф соответственно.
Фото: [Министерство здравоохранения МО]
Оборудование было закуплено в рамках нацпроекта по поручению губернатора региона. На эти цели выделили 36 миллионов рублей. Средства были направлены, в том числе, на ремонт кабинетов.
На новом флюорографе планируется проводить до 50 исследований в день, на маммографе — до 20.