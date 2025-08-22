Больницы Подмосковья получили новое оборудование для микрохирургических операций
Технику для микрохирургических операций передали больницам Подмосковья
Фото: [Министерство здравоохранения МО]
Подмосковные медучреждения получили новое оборудование для проведения микрохирургических операций. Об этом рассказали в Министерстве здравоохранения Московской области.
В частности, технику передали Наро-Фоминской, Пушкинской клинической больнице им. проф. Розанова В.Н. и МОНИКИ. Учреждения получили четыре микроскопа. На закупку технику направили свыше 90 млн руб.
«Это уникальное оборудование, теперь помощь для наших пациентов выйдет на принципиально другой уровень. Микроскоп увеличивает изображение операционного поля, позволяя хирургам с высокой точностью восстанавливать поврежденные нервы, сосуды и сухожилия, – отметил заведующий травматологическим отделением Селятинского подразделения Наро-Фоминской больницы Тавриз Аббасов.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о ходе оснащения медицинских учреждений области новой техникой.