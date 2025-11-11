Больницы Подмосковья с начала 2025 года получили 31 новый рентген-аппарат типа С-дуга. Об этом рассказали в Министерстве здравоохранения Московской области.

Новые аппараты закупили более чем за 530 млн руб. Их передали 19 учреждениям здравоохранения региона. В их числе — МОНИКИ, а также больницы Одинцово, Химок, Клина и других округов.

К примеру, в МОНИКИ поступило пять единиц техники. Их установили в операционных. С их помощью можно точно визуализировать внутренние структуры в динамике.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев осмотрел выставку инновационных технологий в педиатрии, которая открылась в рамках областного съезда детских врачей.