Больницы Подмосковья с начала года получили более 170 единиц офтальмологического оборудования

Подмосковные медучреждения с начала текущего года получили более 170 единиц нового офтальмологического оборудования, передает Министерство здравоохранения Московской области.

На приобретение новой современной техники в регионе было направлено более 183 миллионов рублей.

Технику получили 39 больниц в разных округах региона. Это офтальмологические микроскопы, оптический когерентный томограф, автоматические рефрактометры и пневмотонометры и другое оборудование.