Больницы Подмосковья в 2026 году получат около 240 единиц эндоскопического оборудования

Для больниц Подмосковья в 2026 году приобретут порядка 240 единиц нового эндоскопического оборудования. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения Московской области.

Новое оборудование будет приобретено в рамках нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» по поручению губернатора. На эти цели направят более 2 млрд рублей. Технику передадут 45 медицинским учреждениям.

Для сравнения, в 2025 году в регионе закупили 145 единиц такого оборудования.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев проверил работу новой поликлиники в Лобне. Учреждение обслуживает около 127 тыс. жителей.