Большой открытый каток заработал в ТЦ «МЕГА» в Химках

В Химках начал работать большой открытый каток «СпортВсегда». Он открылся на территории торгового центра «МЕГА».

Всего этой зимой в Подмосковье будет работать 797 катков, рассказали ранее в Министерстве благоустройства Московской области.

Каток в Химках будет работать каждый день с 10:00 до 23:00. Катание организовано по сеансам.

Для гостей доступны бесплатные теплые раздевалки, прокат коньков, камера хранения. Также рядом открыто уютное кафе, где можно согреться.

По выходным и праздникам будут проходить развлекательные мероприятия для детей и взрослых, а также зажигательные дискотеки на льду.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев пригласил жителей на катки, которые открылись в парках региона.