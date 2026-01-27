Борцы из Московской области завоевали четыре награды на Всероссийских соревнованиях

Представители Подмосковья завоевали четыре медали на Всероссийских соревнованиях по греко-римской борьбе «Единство» — одну серебряную и три бронзовые. Об этом сообщает Министерство физической культуры и спорта Московской области.

Так, Алибек Амиров (областной Центр олимпийских видов спорта, СШОР по единоборствам, Химки) занял второе место в весовой категории до 55 кг. Садык Лалаев из того же центра стал бронзовым призером в весе до 60 кг, Адлет Тюлюбаев – до 82 кг. Еще одну медаль получил Мансур Саитов (областной Центр олимпийских видов спорта, СШОР по единоборствам, Воскресенск) в весе до 97 кг.

Соревнования стали этапом отбора в сборную команду России перед чемпионатом Европы, который пройдет в апреле в Албании. Они прошли в Уфе (Башкортостан) в рамках государственной программы «Спорт России».

