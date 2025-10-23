Борцы из Подмосковья завоевали медали первенства мира
Фото: [United World Wrestling]
Подмосковные спортсмены завоевали три медали на первенстве мира по спортивной борьбе среди юниоров и юниорок до 24 лет – одну серебряную и две бронзовые. Об этом сообщает Министерство физической культуры и спорта Московской области.
Так, Алибек Амиров стал серебряным призером в весовой категории до 55 кг. Дорджи Шунгурциков занял третье место в весовой категории до 63 кг, Максим Аверин – в весовой категории до 97 кг. Соревнования прошли в городе Нови-Сад (Сербия).
