Бронзовый бюст Льва Толстого нашли во время сортировки мусора на КПО «Нева» в Подмосковье

Бронзовый бюст Льва Толстого был обнаружен во время сортировки мусора на КПО «Нева» в Подмосковье. Об этом рассказали в Министерстве по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.

Бюст классика был создан советским скульптором Георгием Араповым примерно в 1960-е годы. Подобные скульптуры были популярны в советское время и нередко украшали библиотеки и образовательные учреждения.

Редкую находку передали в музей «Культурный слой». Сейчас в его экспозиции свыше 2 тыс. предметов. Все они были найдены во время сортировки отходов.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев призвал донести до жителей информацию о правилах утилизации крупногабаритного мусора.