Бронзовый бюст Льва Толстого нашли во время сортировки мусора на КПО «Нева» в Подмосковье
В Солнечногорске на КПО среди мусора обнаружили бюст Льва Толстого
Фото: [Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору МО]
Бронзовый бюст Льва Толстого был обнаружен во время сортировки мусора на КПО «Нева» в Подмосковье. Об этом рассказали в Министерстве по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.
Бюст классика был создан советским скульптором Георгием Араповым примерно в 1960-е годы. Подобные скульптуры были популярны в советское время и нередко украшали библиотеки и образовательные учреждения.
Редкую находку передали в музей «Культурный слой». Сейчас в его экспозиции свыше 2 тыс. предметов. Все они были найдены во время сортировки отходов.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев призвал донести до жителей информацию о правилах утилизации крупногабаритного мусора.